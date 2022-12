Десетки здрави делфини от защитен вид измират в Камбоджа (СНИМКИ)

Смъртта на сладководни делфини в интервали от десет дни тревожи природозащитниците в Камбоджа, съобщи Асошиейтед прес, цитира БТА.

Гибелта на третия здрав делфин за толкова кратък период е знак за "все по-тревожна ситуация и за нуждата от по-интензивно прилагане на закона в спешен порядък в местообитанията на делфините", заявиха от Световния фонд за дивата природа (WWF).

Смята се, че последният смъртен случай на иравадийски делфин е предизвикан от оплитане в незаконно поставена рибарска мрежа и това подчертава необходимостта от намеса на правоохранителните органи за опазване на вида, известен още като делфин от река Меконг, се посочва в изявлението. Популацията на вида в Камбоджа е критично застрашена.

От WWF казаха, че тялото на здрав женски делфин на възраст между седем и десет години е открит в реката в събота в източната провинция Кратие. Анализът на тленните останки сочи, че дългото почти два метра животно с тегло 93 килограма е било закачено и увито от риболовна корда.

#Cambodia: 3 dolphins died within a week. The third #dolphin passed away today after getting caught in longline fishing hook. (Source: @WWFCambodia) pic.twitter.com/5uA9DCDFvn