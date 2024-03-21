Кога човешкото население ще стигне максимума си - 10 милиарда души?

Опитайте се просто да сте естествени. Не позволявайте на безпокойството да ви завладее,това може да провали целия ви ден. Променете нагласата си, знаете, че това е най-важното.

Бъдете готови да се изправите срещу собственото си прахосничество. Има какво да направите по въпроса. Дайте си сметка какво и защо толкова много пилеете.

Всички околните ще ви се струват лекомислени и безотговорни, на фона на цялата ви заетост. Не се дразнете, а се опитайте да погледнете по-леко на нещата. Едва ли проблемите ви ще се решат по начина, по който очаквате, така че бъдете отворени към новото.

Най-сериозната пречка днес ще са собствените ви емоции. Опитайте да надмогнете страховете и най-вече миналото. Сложете край и започнете на чисто.

Ще има доста неща за доизкусуряване и уреждане и трябва да сте много внимателни да не изпадате в излишни подробности. Не само ще си изгубите времето, ами и ще изнервите всичко живо наоколо.

Едва днес напрежението в душата ви започва да избледнява и се чувствате по-бодри и готови за действие. Днес е добре да проведете отдавна отлагани обаждания, да помислите за образователни курсове, разни подробности, които все отлагате.

Лъв (24.07 - 23.08)

Днес ще се наложи да поработите повече, а и по-зорко ще ви контролират. Не се опитвайте да се измъкнете от отговорност, само ще си утежните положението. В крайна сметка интуицията ще ви покаже правилния ход, но дано имате уши да я чуете.