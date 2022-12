Астронавти забелязаха необичайни явления в атмосферата на Юпитер

Нещо нетипично настъпва в атмосферата на Юпитер, разкри ново проучване на NASA, предава trafficnews.bg.

Четиридесетгодишни измервания на атмосферата на Юпитер от космически кораби и наземни телескопи разкриха странни метеорологични модели на най-голямата планета от Слънчевата система, включително горещи и студени периоди през дългата ѝ година (еквивалентна на 12 земни години).

Както е известно, Юпитер не преминава през сезонни промени като нашата планета. На Земята климатичните преходи между зима, пролет, лято и есен са дължат на наклона на оста на планетата към равнината, в която тя обикаля около Слънцето. Този наклон от 23 градуса кара различните части на земното кълбо да получават различни количества слънчева светлина през годината.

Оста на Юпитер обаче е наклонена към орбиталната равнина на гигантската планета само с 3 градуса, което означава, че количеството слънчеви лъчи, достигащи различни части от повърхността на Юпитер през дългата му година, почти не се променя. Все пак, новото проучване установи периодични температурни колебания, които се случват около покритото с облаци кълбо на планетата.

One of the most detailed images of Jupiter 😲 pic.twitter.com/JRhK19waPW