Глупави ли са наистина блондинките? (ЧАСТ I)

Дискриминацията въз основа на външния вид има сериозни икономически последици. Жените с руса коса често са смятани за красиви, но глупави, което е потенциално вреден стереотип, тъй като много работодатели търсят интелигентни работници.

Използвайки NLSY79 – голямо национално представително проучване, в което се проследяват младите хора от бейби бума, това изследване анализира коефициента на интелигентност на белите жени и мъже в зависимост от цвета на косата. Блондинките имат по-висок среден коефициент на интелигентност от жените с кафява, червена и черна коса. По-вероятно е блондинките да бъдат класифицирани като гении и по-малко вероятно да имат изключително нисък коефициент на интелигентност отколкото жените с друг цвят на косата, което предполага, че стереотипът за глупавата блондинка е мит, пише voinaimir.info.

1. Въведение

Дискриминацията, основана на външния вид на човека, е реалност в съвременния свят. Даниел Хамермеш и неговите съавтори от 90-те години на миналия век насочват литературата за дискриминацията в нова посока, като като се фокусираха не върху цвета на кожата или етническата принадлежност, а върху красотата (Biddle and Hamermesh, 1998, Hamermesh, 2011 г., 2006 г., Hamermesh and Biddle, 1994 г., Hamermesh and Parker, 2005 г.). Hamermesh установи, че красотата се заплаща, като по-привлекателните хора получават по-големи икономически ползи, като например по-високи заплати и по-лесен достъп до заеми.

Последвалите изследвания установяват, че красотата оказва влияние върху политическите шансове (Berggren et al., 2010 г., Lutz, 2010 г.), оценките на преподавателите (Ponzo and Scoppa, 2013 г, Sussmuth, 2006 г.), доходите като проститутка (Arunachalam и Shah, 2012 г.), професионални успехи при игране на голф (Ahn and Lee, 2014), шанса да бъдеш престъпник (Mocan and Tekin, 2010), да бъдеш знаменитост (Gergaud и др., 2012) и заплатите на агентите на недвижими имоти (Salter и др., 2012).

Една от причините, поради които хората се фокусират върху външните белези, е, че често хората използват външния вид на даден човек като сигнал за неговата личност или продуктивност (Robins et al., 2011). Например блондинките често са стереотипизирани като глупави или некомпетентни, докато червенокосите се възприемат като хора с огнен темперамент (Takeda et al., 2006, Weir and Fine-Davis, 1989).

Тези стереотипи се затвърждават в популярната култура, като глупавата блондинка е основна фигура в холивудските филми. Например Рийз Уидърспун в поредицата „Професия блондинка“ или дори Мерилин Монро в „Джентълмените предпочитат блондинки“.

Глупавите блондинки участват и в много вицове. Международният търговец на книги Amazon.com понастоящем изброява около 25 книги с вицове, които включват блондинки в заглавието, но само две за брюнетки и една, която включва червенокоси (Buffington, 2010, Young, 2012).

Стереотипите често оказват влияние върху наемането на работа, повишаването в длъжност и социалния опит в реалния свят (Belot et al., 2012, Borland and Leigh, 2014, Mobius and Rosenblat, 2006). Въпреки че не се считат за интелигентни, русокосите синеоки жени в продължение на много години са били считани за стандарт за красота в САЩ (Jones, 2008).

Изследвания, в които са използвани жени, облечени в различни цветни перуки, установяват, че русите сервитьорки са получавали повече бакшиши от мъжете, отколкото когато са носели други цветове коса (Gueguen, 2012).

Изследвания, в които не са използвани перуки, показват, че блондинките, които събират средства от врата на врата, печелят повече от брюнетки (Price, 2008).

Това изследване задава въпроса и отговаря на него: „Наистина ли блондинките са глупави?“ Този въпрос е важен, защото интелигентността е характеристика, която много фирми търсят при наемане на персонал. Ако блондинките се възприемат погрешно като по-малко интелигентни от жените с друг цвят на косата, тогава блондинките могат да бъдат пратени на по-ниски платени и по-малко натоварващи психиката работни места, отколкото са способни да се справят (Dechter, 2015 г, Fletcher, 2009).

2. Методи

Националното надлъжно проучване на младежта от 1979 г. (NLSY79) е продължително много голямо национално представително проучване, избрано на случаен принцип, финансирано основно от Бюрото за трудова статистика на САЩ. В рамките на това проучване от 1979 г., когато членовете на групата са били на възраст между 14 и 21 години, досега многократно е интервюирана една и съща група хора. Тази възрастова група е популярна като „младите бейби бумъри“. До момента NLS79 е публикувало публично 25 кръга от информацията за проучването. По време на изготвянето на настоящото изследване се провеждаше 26-ият кръг на проучването.

Данните от NLSY79 са използвани широко за разбиране на въздействието на училищното образование, обучението и житейския опит върху резултатите на пазара на труда (Zagorsky and Gardecki, 1998). но първоначално е създадени, за да се разбере въздействието на мащабна правителствена програма за обучение, наречена Comprehensive Employment and Training Act или CETA. Всички данни от NLSY79, използвани в това изследване, са публично достъпни на адрес http://www.bls.gov/nls.

2.1 Цвят на косата

Тъй като NLSY79 е надлъжно проучване, изключително важно е персоналът на проучването да интервюира отново правилния респондент. На много респонденти се предоставя стипендия, за да се стимулира да отговорят на анкетата за десети или двадесети път. За да се предотврати участието на братя или сестри вместо правилния респондент, през 1985 г. в проучването е включен въпрос към всички респонденти: „Какъв е естественият цвят на косата ви?“ Малко повече от десет хиляди (10 878) респонденти от 12 686 потенциални респонденти (85,7%) избраха отговор от следните седем различни цвята: светлокестеняв, рус, светлокафяв, кафяв, черен, червен и сив.

Двама респонденти отказаха да отговорят на въпроса, на четиринадесет респонденти случайно не беше зададен въпросът от служителите на проучването, а 1792 респонденти не бяха интервюирани. Мнозинството от (60,2%), които не са били интервюирани, са били част от специална военна свръхизборка, която е била по причини, свързани с финансирането, беше окончателно изключена.

В това изследване са взети седемте цвята на косата и са обединени „светлокестеняв“ и „рус“ в един в една категория. То също така обедини „светлокафяво“ и „кафяво“ в една категория „кафяво“. Сивото не беше анализирано, тъй като само трима респонденти са посочили този цвят.

Цветът на косата варира в зависимост от расата и етническата принадлежност. За да се елиминира всякаква пристрастност, причинена от етнически и расови различия, всички латиноамериканци и афроамериканци бяха изключени преди извършването на анализа.

Азиатците не бяха изключени, за да се улесни възпроизвеждането на резултатите, тъй като те съставляват незначителен дял от останалите респонденти в проучването.

В таблиците по-долу се използва думата „бял“ като съкращение при описанието на анализираното население. По-точното описание е, че това е изследването анализира всички млади бейби бумъри, които не са чернокожи и не са от испански произход, което е преобладаващо съставена от бели.

2.2 IQ

За почти всички респонденти от NLSY79 е налична мярка за интелигентност или IQ. Интелигентност на всеки респондент е създадена, тъй като американската армия е трябвало да нормира или да генерира данни за населението за квалификационния тест на въоръжените сили (AFQT). AFQT се използва от Пентагона за определяне на интелигентността на всички новобранци. Тестът гарантира, че хора с ниска интелигентност няма да боравят с опасни оръжия или да са в близост до тях. Този тест се провежда за всички новобранци, защото Конгресът изисква от Пентагона да отхвърля всички новобранци, чийто коефициент на интелигентност е в долните 10% от населението и да приеме само няколко души, чиито резултати са над 10%, но под 30% (Кодекс на Федерални разпоредби, 2015 г.) от населението.

Респондентите от NLSY79 полагат тестовете, необходими за генериране на резултат от AFQT, през лятото и есента на 1980 г. Приблизително 94% от респондентите на NLSY79 са се явили на тестовете. Високият процентът на завършилите беше постигнат чрез предоставяне на 50 долара (~145 долара в долари за 2015 г.) хонорар за за попълване на теста и чрез организиране на над 400 места за провеждане на тестовете в САЩ.

Всеки респондент решаваше десет различни теста: по общи науки, аритметично мислене, познаване на думи, разбиране на абзаци, числови операции, скорост на кодиране, информация за автомобили и магазини, математика познания по механика и познания по електроника. Въпреки че всички тестове са свързани с интелигентността, Министерството на отбраната (МО) използва само четири теста, за да изчисли индивидуалните общата интелигентност. Общият резултат от AFQT се основава на познаването на думи, параграфи разбиране на параграфи, математически познания и аритметични разсъждения.

Тази статия следва Zagorsky (2007) и използва регресионна рамка с набор от фиктивни показатели за възраст променливи за извършване на корекциите. Конкретните стъпки, използвани за изчисляване на резултата за IQ, са следните от променливата R06183.00 на NLSY79 и изваждане на точки в зависимост от възрастта на респондента, когато той (13,7 точки за възраст 20 или 21 години; 10,5 точки за възраст 19 години; 9,2 точки за възраст 18 години; 8,0 точки за възраст 17 години; 5,2 точки на възраст 16 години; и 3,0 точки на възраст 15 години). След това резултатите бяха стандартизирани, така че средната стойност на сериите е 100, а стандартното отклонение е 15 точки за всички респонденти от NLSY79 с валиден резултат от теста AFQT, а не само за блондинките. Всички резултати, представени в таблиците, са претеглени за да се коригират респондентите спрямо националните общи стойности, като се използва теглото на извадката от първи кръг (R02161.00).

