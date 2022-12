Гигантски сом бе пуснат с проследяващо устройство (СНИМКА)

Гигантски сом пангасианодон, принадлежащ към втория по големина вид сладководна риба в Камбоджа, беше пуснат наскоро с проследяващо устройство за целите на опазването на околната среда, предаде АКП за БТА.

Операцията беше проведена от Управлението по рибарство на провинция Кандал в сътрудничество с Института за изследване и развитие на риболова във вътрешните водоеми. Уловен по-рано от местни рибари, гигантският сом пангасианодон, тежащ 46 килограма и дълъг 157 сантиметра, беше пуснат в река Меконг в община Прек Тамак, окръг Ксач Кандал в провинция Кандал.

