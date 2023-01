Принц Хари обвини брат си Уилям в насилие

Принц Хари обвини брат си Уилям в акт на насилие през 2019 г., съобщиха АФП и ДПА, позовавайки се на откъс от книгата на принц Хари, публикуван във в. "Гардиън". По-малкият син на Чарлз Трети е в хладни отношения със семейството си. Сега, според откъс от автобиографичната му книга, той обвинява Уилям, че го е блъснал, вследствие на което Хари паднал на земята.

Принц Хари и съпругата му Меган преустановиха задълженията си към кралското семейство през 2020 г. и заживяха в САЩ. Двойката критикува многократно британското кралско семейство, в свои интервюта, както и в биографичната документална поредица по "Нетфликс".

В книгата си "Spare" ("Резервен"), която трябва да излезе на 10 януари, Хари разказва, че е бил атакуван физически от по-големия си брат Уилям по време на скандал между тях в Лондон през 2019 г., предаде БТА.

The Guardian often advocates the abolition of our monarchy. That it should should ‘obtain’ Harry’s memoirs is significant. The bitter implication is that the Sussexes don’t just want to reform an institution beloved by millions, they want its destruction. https://t.co/crWgPX51dP