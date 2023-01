"Таймс": Ружа Игнатова претендира за апартамент в Лондон

Ружа Игнатова - най-търсената от ФБР криптокралица, претендира за апартамент в Лондон, съобщава вестник "Таймс", цитиран от БТА.

Тя е един от най-търсените бегълци в света, като се твърди, че е измамила инвеститори с 3,2 милиарда лири стерлинги в криптовалута, припомня британският всекидневник. Въпреки това, Ружа Игнатова, известна още като "изчезналата криптокралица", изглежда се е показала за кратко тази седмица, за да предяви официален иск за градска къща в Лондон на стойност 13,5 милиона лири, пише "Таймс".

EXCLUSIVE



Ruja Ignatova, missing cryptoqueen and one of FBI’s most wanted, has formally claimed ownership of a £13.5million penthouse in London



Ignatova this week disclosed she is ‘beneficial owner’ of foreign shell company behind the property https://t.co/qc0XGyB3Mg