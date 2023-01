Жертва на изнасилване записала тайно признанието на насилника си - нейният най-добър приятел (ВИДЕО)

Младата жена Ели Уилсън е 25-годишно момиче от Великобритания, което успява да запише признанието на своя насилник Даниел Макфларън и да го публикува във виртуалното пространство, за да докаже, че насилниците могат да бъдат много добри манипулатори.

Събитията, за които говори Уилсън, са се случили в периода между 1-ви януари и февруари 2018 г., когато тя е студентка по политология, а Макфларън учил медицина в университета в Глазгоу. По думите ѝ първото изнасилване станало, докато тя била в безсъзнание, пише novini.bg.

По информация на местни медии, Макфларън е признат за виновен по две обвинения за сексуално насилие и през юли м.г. е осъден на пет години лишаване от свобода.

"В първите часове на новата 2018 г. бях изнасилена, докато лежах в безсъзнание от човек, на когото имах огромно доверие. След това започна поредица от издевателства в продължение на години. Приятелите му и роднините знаеха това, но всеки ми казваше, че никой няма да ми повярва. Обаче сгрешиха. Той (Макфларън) посрещна новата 2023 г. зад решетките", заяви тя.

Ключова роля за наказанието оказва аудио записа, който Уилсън тайно записва и след това публикува в публичното пространство. В нея приятелят ѝ на практика си признава всичко, каквото е правил с нея в последните години, което се оказва ключово доказателство в съда.

Since speaking about what happened to me, I’ve had many people wonder what evidence I had to secure a rape conviction. An important piece was this audio recording which ends with him saying “I feel glad I’m not in prison”. Pretty damning. Sound up 🔊 pic.twitter.com/cHajIdDDe7