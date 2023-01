Елтън Джон отмени концерт в Оукланд заради лошо време

Елтън Джон отложи планиран концерт в Оукланд поради проливни дъждове и внезапни повсеместни наводнения, които заляха Нова Зеландия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Концертът в най-големия град на Северния остров на страната трябваше да бъде една от няколко последни изяви в кариерата на световната рокзвезда, чието истинско име е Реджиналд Кенет Дуай. Елтън Джон започна през септември 2018 г. последното си световно концертно турне, кръстено „Farewell Yellow Brick Road'' („Сбогом жълт тухлен път“).

Около 40 000 души трябваше да присъстват на отменения концерт. „Предвид лошото време шоуто тази вечер е отменено. Нашият оперативен екип работи за пренасочване на автобусите за специални събития, за да помогнат на хората да се приберат по домовете си възможно най-скоро“, се казва в съобщение на транспортната управа на града в „Туитър“.

Службата за извънредни ситуации в Оукланд заяви в публикация в „Туитър“, че северната, северозападната и западната част на града са били засегнати от значителни наводнения с очаквано влошаване на условията. Агенцията посъветва жителите в застрашените от наводнения райони да се подготвят за евакуация.

