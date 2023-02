Леонардо ди Каприо се забавлява с нова мистериозна жена (СНИМКИ)

Актьорът Леонардо ди Каприо беше заснет ухилен до уши в близост до мистериозна жена на парти в Лос Анджелис. Това се случва, след като името му беше забъркано с Виктория Ламас.

48-годишният носител на "Оскар" беше забелязан да седи до непозната дама, облечена в стилен костюм. Актьорът изглеждаше видимо доволен от компанията.

На партито липсваше спряганата за настояща приятелка на Лео Виктория Ламас, която е на 23 години и е с четвърт век по-млада от него. За последно двамата бяха забелязани публично в края на декември, когато отрекоха между тях да има нещо сериозно. Преди това името на актьора беше замесено с това на моделът Джиджи Хадид припомня. "Телеграф".

On Tuesday (Jan. 31st) night #LeonardoDiCaprio was seen hanging out with friends while celebrating the release of singer Ebony Riley’s debut EP in LA. pic.twitter.com/xYRwoRUvNA