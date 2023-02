Откраднаха 12 маймунки от зоопарк в Луизиана

Дванадесет катеричи маймуни (обикновени саймири) бяха откраднати от зоопарк в Луизиана през изминалия уикенд, а дни преди това две маймуни изчезнаха от „Зоопарк Далас“, предаде ДПА.

Зоопаркът „Зуузиана“, който се намира в Брусард, в околността на Лафайет, твърди, че кражбата се е случила преди полунощ в събота.

A dozen squirrel monkeys were stolen from a Louisiana zoo on Saturday, less than two days before a pair of monkeys were stolen from the Dallas Zoo, officials say. https://t.co/UPnmM8zgrs