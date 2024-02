Наследниците на Дона Съмър обвиниха Кание Уест в кражба на песен

Наследниците на американската певица Дона Съмър обвиняват рап звездата Кание Уест, че е "откраднал" части от нейния хит I Feel Love за новия си албум, предадоха ДПА и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

В съдебен иск, подаден в Калифорния, съпругът на изпълнителката Брус Судано твърди, че Уест и Тай Дола Сайн - истинското име на Тейрън Грифин - са извършили "нахална кражба", след като наследниците "изрично са отхвърлили" искането им да използват семпъл от песента в съвместния им албум Vultures 1.

Kanye West sued by estate of Donna Summer over ‘stealing’ I Feel Love https://t.co/ghemAJDOm7