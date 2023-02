Продадоха фланелка на Коби Брайънт за 5,8 млн. долара

Фланелката на легендарния баскетболист Коби Брайънт беше продадена за 5,8 млн. щатски долара на търг, организиран от аукционната къща "Сотбис", съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Kobe Bryant’s MVP No. 24 jersey has sold for $5.8 million, making it “the most valuable Bryant item ever sold at auction and second most valuable basketball jersey ever sold," according to Sotheby’s https://t.co/zOh83tWnqk