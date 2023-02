Учени алармират: "Ледникът на страшния съд" се топи все по-бързо (ВИДЕО)

Експерти, изучаващи огромния арктически ледник Туейтс, известен и като "ледник на Страшния съд", казват, че топлата вода, която достига до слабите му места, влошава топенето, предизвикано от повишаването на температурите, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. Заключенията са публикувани в две статии в изданието "Нейчър", предава БТА.

Разтопяването на Туейтс, чиито размери наподобяват тези на щата Флорида, ще доведе до повишаване на нивото на Световния океан с над половин метър и може да дестабилизира съседните ледници, които могат да предизвикат покачване на водите с още три метра.

Екип от американски и британски учени е бил на ледника шест седмици в края на 2019 г. и началото на 2020 г.

A pencil-shaped robot is giving scientists their first look at the forces eating away at the Thwaites glacier in Antarctica, nicknamed the Doomsday Glacier because it has such massive melt and sea rise potential. Story by @borenbears at @AP_Climate https://t.co/J4TxIZA9yw pic.twitter.com/luij1mO9s8