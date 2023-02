Писмо, изпратено преди повече от век, най-накрая пристигна до адреса си

Едно писмо най-накрая е доставено до уреченото място, но повече от век след написването му, предава CNN.

Изпратено през февруари 1916 г., писмото пристига на посочения адрес в Хамлет Роуд, южен Лондон, за голямо недоумение на настоящите обитатели.

"Забелязахме, че годината върху нея беше "16. Така че си помислихме, че е 2016 г.", разказва Финлай Глен пред CNN в четвъртък. "След това забелязахме, че на печата е изобразен крал, а не кралица, така че сметнахме, че не може да е от 2016 г."

Глен разказа пред CNN, че писмото е пристигнало в имота преди няколко години, но едва наскоро го е занесъл в местното историческо общество, за да могат да могат да научат повече за историята му, пише vesti.bg.

На плика има марка от 1 пенс с главата на крал Джордж V. Писмото е изпратено в разгара на Първата световна война - повече от десетилетие преди раждането на кралица Елизабет II.

A letter written in February 1916 has arrived at a flat in south London more than 100 years later. I am currently using the ⁦@RoyalMail⁩ redirection service so this feels normal. https://t.co/XW3YeXjUKb