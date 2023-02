20 февруари е Световен ден на социална справедливост, обявен за такъв през 2009 г. с резолюция 62/10 на Общото събрание на ООН от 26 ноември 2007 г.



Световният ден на социалната справедливост носи специално послание, в което се съдържа важна част от мисията на Министерството на труда и социалната политика. То стои във фокуса на политиките за повишаване на благосъстоянието на българските граждани, чрез осигуряване на пълноценното и равнопоставеното им участие в обществения живот. Този призив е водещ в усилията да бъде гарантирано справедливо разпределение на резултатите от икономическия и социален напредък.

Social justice is only possible when all barriers people face based on gender, race, ethnicity, religion, culture or disability are removed.



