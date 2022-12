Анджелина Джоли се оттегли като специален пратеник на ООН за бежанците

Американската актриса Анджелина Джоли, известна и със силната си социална ангажираност и гражданска позиция, изненадващо се оттегли от функциите на специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН). Повече от две десетилетия тя заемаше тази позиция и активно работеше за каузите на организацията, посещавайки част от най-горещите точки на планетата и привличайки световното внимание към проблемите на хората, останали без дом.

Въпреки че се оттегли като специален пратеник на ВКБООН, актрисата няма никакво намерение да се отказва от работата си със страдащите, дори се ангажира да "прекара остатъка от живота си в работа с бежанци". Това става ясно от публикация в профила ѝ в Инстаграм.

“Бежанците са хората, на които се възхищавам най-много в света и съм посветена на тях до края на дните ми … Сега ще работя с организации, ръководени от хора, най-пряко засегнати от конфликти и които им дават най-голяма гласност", обясни още актрисата.

Анджелина Джоли, която е носителка и на награда "Оскар", е ангажирана с бежанските каузи още от 2001 г., когато е поставено начало на сътрудничество ѝ с ВКБООН. Първата ѝ мисия като посланик на добра воля е в бежански лагер в Сиера Леоне през февруари 2001 г., а веднага след това отиде в Камбоджа и Пакистан. През август 2001 г. Джоли, която тогава е на 26 години, официално е обявена за посланик на добра воля, а тогавашният върховен комисар на ООН за бежанците Руд Люберс изрази надежда, че актрисата ще може да насочи вниманието на младите хора към тежкото положение, в което се намират останалите без дом.

Заради отдадеността към работата и социалната си ангажираност, през 2012 г. кинозвездата бе обявена за специален пратеник на ВКБООН. В това си качество тя първо посети бежански лагери в Йордания, Ирак, Турция, Ливан, а по-късно безстрашно отиде и в други горещи точки, разговаря с настанените там хора и използва всяка възможност, за да разказва пред света за тежкото им положение. Холивудската звезда посети някои от най-засегнатите от войни райони на планетата, дари милиони на различни проекти за помощи и дори получи лиценз за пилот, за да може да доставя храна и провизии на нуждаещите се.

Сега обаче пътищата на Джоли и агенцията на ООН се разделят. От разпространено тяхно съвместно изявление става ясно, че тя смята “да се ангажира с по-широк набор от хуманитарни въпроси и такива, свързани с човешките права“, но без подробности. Актрисата смята, че е настъпил момент “да работи по различен начин“, като пряко се ангажира с бежанци и местни организации. “Ще продължа да правя всичко по силите си през идните години, за да подкрепям бежанците и други разселени хора“, добавя тя.

