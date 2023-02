Върнаха на Камбоджа над 70 откраднати древни бижута

Семейството на починал през 2020 година британски търговец на изкуство, заподозрян в трафик на ценни произведения, върна на Камбоджа десетки откраднати древни кхмерски бижута, предаде АФП, като цитира властите в страната.

Колекцията от 77 украшения от злато или други благородни метали - корони, огърлици, гривни, обеци или амулети - пристигна в кралството миналия петък, посочват от Министерството на културата. Те са от времето на кхмерската цивилизация, просъществувала между 9-и и 14-и век, пояснява БТА.

"Връщането на тези национални съкровища отваря нова ера за разбирането и изучаването на Ангкор и значението му за света", се казва в прессъобщението.

Споразумението между камбоджанските власти и семейството на британския търговец Дъглас Лачфорд е от 2020 г .

Повечето от върнатите артикули никога не са били показвани на широката публика, се казва още в разпространеното съобщение.

