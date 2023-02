Орландо Блум иска отново да се снима в „Карибски пирати“

Орландо Блум има голямо желание да се завърне във франчайза "Карибски пирати" в ролята на Уил Търнър, скромният ковач, превърнал се в призрачен скитник по моретата. Според интервю в „Parade“ звездата от "Властелинът на пръстените" "не би имал нищо против да види как изглежда Уил днес" и "би било интересно да видим какъв е".

Orlando Bloom has made it loud and clear that he definitely wants to return to the Pirates of the Caribbean franchise. https://t.co/M0eqIM4miA