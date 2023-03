Стивън Спилбърг: Американското правителство крие информация за извънземни (ВИДЕО)

Режисьорът на „Извънземното“ Стивън Спилбърг заяви, че правителството на САЩ крие информация за НЛО от широката общественост.

„Мисля, че тайната, която прикрива всички тези наблюдения и липсата на прозрачност, докато Законът за свобода на информацията не задължи определени материали да бъдат публикувани публично, мисля, че се случва нещо, което просто се нуждае от изключителна надлежна проверка“, каза той „Късното шоу със Стивън Колбърт“ четвъртък.

Steven Spielberg thinks the US government is hiding information about UFOs https://t.co/b0RfdioLk1 pic.twitter.com/W1fp5zNTuG