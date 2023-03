98-годишна жена завърши маратон за по-малко от час (ВИДЕО)

98-годишната Бети Линдберг пробяга 5 км на маратона в Атланта за по-малко от час, предава bTV.

Това е станало на маратона Publix Atlanta. Жената е завършила само за 59:06 минути, което я направи рекордьорка във възрастовата ѝ група.

Видео, качено в социалните мрежи, предизвика вълна от коментари. Въпреки постижението ѝ обаче интернет потребители споделят, че не бих нарекли отсечка от 5 км маратон, понеже стандартната дистанция за маратон е 42 км.

Маратонът в Атланта се провежда всяка година.

