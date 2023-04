След битката с рака: Хю Джакман призова феновете си да се пазят от слънцето (ВИДЕО)

Хю Джакман е преминал през 2 биопсии, заради опасения от появата на рак на кожата отново. 54-годишният актьор се е подложил на процедурите, след като лекарят му забелязал „малки неща“, които заподозрял, че може да се дължат на базално-клетъчен карцином. Това е най-честата форма на рак на кожата.

През 2017 година звездата от „Върколакът“ претърпя операции за премахване на 6 ракови образувания от лицето си, в рамките на 2 години, припомня ladyzone.bg.

Във видео в социалните мрежи, в което Джакман е с лепенка на носа, той призова феновете си да се пазят от слънцето.

You’ve heard me talk about my basal cell carcinomas before. And I’m going to keep talking about them, if need be. If just one person remembers to put on sunscreen with a high SPF, I’m happy. pic.twitter.com/J1srAzWQt0