Куентин Тарантино разкри какъв да бъде последният му филм

Американски режисьор Куентин Тарантино обяви в интервю, дадено на директора на кинофестивала в Кан Тиери Фремо, че през есента възнамерява да заснеме десетия си филм, който планиран да бъде последният в кариерата му.

Той каза, че вероятно снимките ще започнат през есента.

Предположения за сюжета на 10-ия филм на Тарантино имаше от месеци. "Холивуд рипортър" писа, че главната роля в него ще е женска и вероятно ще е за кинокритичката на "Нюйоркър" Полин Кейл, починала през 2001 г. Тарантино обаче каза в интервюто на Фремо, че всички слухове са неточни.

Quentin Tarantino says script finished for his ‘last movie’ https://t.co/J3UFMcVHOL