Тимъти Шаламе ще се превъплъти в Боб Дилън

Френско-американският актьор Тимъти Шаламе ще се превъплъти в американския музикант и поет Боб Дилън в предстоящ биографичен филм, наречен „Напълно неизвестен“, съобщи „Холивуд рипортър“, предава БТА.

Сценарист на филма е Джей Кокс. Проектът е базиран на книгата „Дилън става електрически“ на Илайджа Уолд от 2015 г.

Timothée Chalamet, who's starring in the upcoming Bob Dylan biopic, will sing in the film. https://t.co/fcOLJ3xCBH