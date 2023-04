НАСА показа къща за симулация на живот на Марс (ВИДЕО)

Четири спални, зала за фитнес - къща, представена от НАСА, изглежда обикновена, но от юни четирима души ще бъдат затворени в нея за повече от година, за да симулират живот на Марс, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Местообитанието, наречено Mars Dune Alpha (Марс Дюна Алфа), се намира в изследователския център на американската космическа агенция в Хюстън, Тексас.

Обитателите на къщата ще помогнат за подготовката на бъдеща мисия до Червената планета. Измервайки дейността и когнитивните им способности, НАСА ще разбере по-добре "ресурсите", които трябва да бъдат предвидени за подобно амбициозно пътуване, обяснява Грейс Дъглас, мениджър на програмата CHAPEA, в рамките на която се провежда експериментът.

.@NASA plans to send astronauts to Mars sometime in the 2030s, but before take-off, the space agency will observe the effects of a four-person crew staying in a simulated Mars habitat for about one year pic.twitter.com/A7baGb3SPe