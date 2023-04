Национално богатство на САЩ: Мадона с Like A Virgin и Марая Кери с All I Want for Christmas Is You

Албумът на американската поп дива Мадона от 1984 г. Like A Virgin беше включен в Националния регистър на аудиозаписите към Библиотеката на Конгреса на САЩ, съобщи Hollywood Reporter, цитиран от segabg.com. За национално богатство на страната също така бяха признати рождественският хит на Марая Кери All I Want for Christmas Is You, песента на Деди Янки Gasolina, All Hail the Queen на Куин Латифа (първата рапърка в регистъра), заглавната тема от видеоиграта Super Mario Bros. и други композиции. Общо в музикалната колекция на библиотеката има около 1 000 000 звукозаписи и албуми, притежаващи „културно, историческо или естетическо значение“ и излезли преди не по-малко от 10 години.

Други записи, селектирани от Библиотеката на Конгреса, макар и с европейски произход, са Imagine на Джон Ленън, Stairway to Heaven на група Led Zeppelin, Sweet Dreams (Are Made of This) на Eurythmics и Ани Ленъкс, Synchronicity на групата на Стинг Police, както и музикалната тема от холивудския екранен хит на британския режисьор Ейдриън Лайн „Флашданс“ – What a Feeling на Айрийн Кара. Тазгодишните регистрации включват и радиожурналистика от Втората световна война, както и аудиокнигата Pale Blue Dot на астронома Карл Сейгън.

Библиотекарят на Конгреса – Карла Хейдън, обяви, че общо 25 записа са били добавени към сбирката тази година. Последните селекции обхващат периода от 1908 до 2012 г. и довеждат броя на заглавията в регистъра до 625. Колекцията от звукозаписи на Националната библиотека включва близо 4 милиона елемента.

„Националният регистър на звукозаписите съхранява нашата история чрез записан звук и отразява разнообразната култура на нашата нация. Националната библиотека е горда да гарантира, че тези записи ще бъдат запазени за бъдещите поколения и ние приветстваме приноса на обществеността относно това какви песни, речи, подкасти или записани звуци следва да съхраним. Тази година получихме повече от 1100 публични номинации за аудиозаписи, които да добавим към регистъра“, каза Карла Хейдън.