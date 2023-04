Учени попълниха дупки в арабската историята благодарение на сателитни снимки

Сателитни изображения помогнаха на археолози да направят впечатляващи открития в Арабската пустиня, съобщи ДПА. Учени от университета в Оксфорд идентифицираха три нови римски военни лагера в типичната правоъгълна форма, допълва БТА.

Откритието е доказателство за нападенията на римляните на Набатейското царство, което става част от Римската империя през 109 г. Столицата на Набатея е Петра, която днес се намира в Йордания.

Според д-р Майкъл Фрадли, водещ на проучването и идентифицирал изключително добре запазените военни лагери с помощта на Гугъл Earth, е почти сигурно, че обектите са построени от римската армия. Те са в типичната правоъгълна форма и със срещуположни входове. Лагерът, открит на запад, е доста по-голям от другите два, намиращи се на изток. "Те са впечатляващи нови открития за римската военна кампания в Арабската пустиня", каза д-р Майк Бишъп, експерт по римска военна история от университета в Оксфорд. "Римските крепости показват как римляните са налагали властта си в провинциите, но временните лагери демонстрират как са действали в самото начало."

Our team's spectacular new discovery of #Roman military #camps in northern #Arabian desert using @googleearth has revealed an undocumented military #campaign across south east Jordan into Saudi Arabia.👇🏻👇🏻👇🏻https://t.co/infxWZpBq4 pic.twitter.com/F8zqjIaQdD