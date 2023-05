Арестуваха известния инфлуенсър Хасбула заради бурно сватбено парти (ВИДЕО)

Популярният инфлуенсър Хасбула Магомедов се извини официално, след като той и няколко негови приятели бяха задържани от полицията за опасно шофиране в родния му град. През изминалия уикенд руският инфлуенсър е бил заснет да кара бясно по улиците на Махачкала - столицата на руската република Дагестан - на фона на сватбени тържества, предава Daily Mail.

Въпреки че самият Хасбула не е шофирал, той е забелязан да стои в една кола, докато множество шофьори блокират части от магистралата, след което правят понички, бърнаут и се състезават през интензивния трафик.

Вчера Министерството на вътрешните работи на Дагестан публикува видеозапис, на който се вижда как нарушителите, сред които и високият около метър и половина Хасбула, са подредени в местен полицейски участък и обясняват действията си.

Celebrity influencer Hasbulla has reportedly been arrested alongside his friends in Dagestan, Russia for violating traffic laws. pic.twitter.com/Rf1VbRcBrp