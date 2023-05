Разкриха причината за смъртта на Рей Лиота

Причината за смъртта на Рей Лиота беше разкрита, една година след смъртта на звездата от "Добри момчета". Актьорът беше на 67 години.

Лиота е починал от остра сърдечна недостатъчност и дихателни проблеми, според документи, получени от "TMZ", съобщава "Sky news".

Той е починал в съня си, съобщи тогава неговият представител Дженифър Алън.

Актьорът беше в Доминиканската република, снимайки филм, наречен "Dangerous Waters", когато приключи със земния си път. Лиота беше сгоден и годеницата му беше с него, докато работеше по проекта.

Лекарите категоризираха смъртта на актьора като "естествена и ненасилствена", посочвайки причините като сърдечна недостатъчност, дихателна недостатъчност и белодробен оток - натрупване на течност в белите дробове.

В документите също се казва, че Лиота страда от атеросклероза, натрупване на мастни отлагания в артериите, което ги кара да се стесняват и увеличава риска от инфаркти и инсулти.

Лиота беше най-известен с ролята си на истински мафиот Хенри Хил в класическия гангстерски филм "Добри момчета" през 1990 г., пише dir.bg.

Кариерата му все още беше в много активна фаза, когато почина. Последните проекти преди смъртта му включват "The Many Saints of Newark", "Marriage Story" и "No Sudden Move".

След смъртта му известни личности, включително Мартин Скорсезе, Робърт де Ниро и Кевин Костнър, отдадоха почит на "уникално талантливия" актьор.