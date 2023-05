Легендата Стиви Уондър навърши 73 години

Една от най-големите музикални звезди в света - Стиви Уондър, навършва днес 73 години.

Стиви Уондър е роден на 13 май 1950 г. в Салинау, Мичиган. Той е променил името си на Стивланд Морис, когато майка му се е омъжила.

Уондър е роден преждевременно. След раждането му той бил поставен на кислород в инкубатор. Това води до "ретинопатия на недоносеността", състояние на зрението, което се появява при бебета, които получават пренасищане от кислород поради интензивна неонатална грижа и вероятно това, което е причинило неговата слепота.

Началото

Още, когато е на 8 години, той е наречен детето-чудо или "Малкия Стиви Уондър" от президента на "Моутаун рекърдс" Бери Горди.

Той бил музикално надарен от ранна възраст. Семейството му се премества в Детройт през 1954 г., където започва да пее в църковния си хор. Докато е на 9 години, той се научил как да свири на пиано, барабани и хармоника. През 1961 г., в зряла възраст от 11 години, той е открит от Рони Уайт от групата Motown "Чудесата". Уайт организира прослушване с Бери Горди в Motown Records, който веднага подписва младия музикален талант и го преименува на "Малкия Стиви Уондър".

През 1962 г. издава първия си албум " A Tribute to Uncle Ray" , който включва кавъри на песните на Рей Чарлс и The Jazz Soul на Little Stevie, които поставят малкото чудо на сцената. Албумът " The 12 Year Old Genius", създаден през 1963 г., кара Стиви Уондър да изпъкне още повече.

Израстване

След ранното начало на Стиви, идва и пубертетът. Гласът на Уондър започва да се променя и певческата му кариера е поставена на пауза.

Започва да изучава класическото пиано в Мичиганското училище за слепи, оставя "Little" от сценичното си име и отново се връща в светлината на прожекторите през 1965 г. с "Uptight", друг номер 1 хит.

Сега, известен като "Стиви Уондър", обществеността започна да го вижда като зрял артист. Той издава няколко хитове, които намират своето място в R&B Top Ten, включително "Hey Love" и "For once in my life", като вторият хит го прави суперзвезда.

В този момент Уондър е само на 18 години.

Той подписва нов договор с Motown и поема пълен контрол над кариерата си. През 70-те години Уондър преживява личен ренесанс. Албумите "Fulfillingness' First Finale" (1974) и " Songs in the Key of Life" (1976) стават дом на някои от най-емблематичните песни на Wonder: "Boogie on a Reggae Woman", "Living in the City" и "Isn't She lovely". Само през 70-те години Уондър печели 15 награди "Грами".

Осемдесетте години и отвъд

През 80-те години на ХХ век Стиви Уондър продължава да бъде огромно влияние в музикалната индустрия, макар че не се радва на същия успех като през 70-те. Той продуцира първия сингъл "I Just Called to Say I Love You" за филма "Жената в червено". Сингълът печели Златен глобус и Оскар за най-добра оригинална песен.

През 1982 г. той и Пол Маккартни издават запомнящия се хит "Ebony and Ivory". През същото десетилетие Уондър успешно ръководи кампания, за да превърне рождения ден на д-р Мартин Лутър Кинг младши в национален празник.

Музикалното творчество на Wonder се е забавя значително през последните години. След десет годишна почивка той пуска "A Time to Love" през 2005 година. През 2013 г. той обяви, че работи по нов материал и планира да пусне нови албуми " When World Began" и " Ten Billion Hearts" , но нито един от тях не е издаден.

Стиви Уондър все пак продължава да пее и свири на живо най-големите си хитове.

Уондър е един от най-креативните, обичани изпълнители, които се появяват през 20-ти век. В течение на триумфалната си кариера Уондър е натрупал 25 награди Грами, включително награда за цялостно постижение през 1996 г. и повече от 30 Топ десет хита. Той е продал повече от 100 милиона албума, което го прави един от най-продаваните изпълнители на всички времена.

Музикалната легенда е известен и като силно изявен социален активист, награден е с няколко награди за хуманитарните си усилия, включително наградата "Награда за живота на музея на националния музей" и президентския медал на свободата от президента Барак Обама през 2014 г. Той също е посланик на Обединените нации на мира. Има и осем почетни докторски степени от престижни американски университети, сред които и няколко от бръшляновата лига.