Мечка се качи на дърво и държа цял квартал в напрежение, докато не заспа (СНИМКИ)

160-килограмова мечка, качена на дърво, държа в напрежение цял квартал в американския град Травърс, щата Мичиган. Местната полиция получила сигнал в неделя рано сутринта от разтревожена гражданка, която забелязала животното, докато се криело сред клоните на дървото в двора ѝ, съобщава "Асошиейтед прес".

Отзовалите се на място полицаи и ветеринари първоначално се опитали да подмамят животното да слезе само. Неуспешните им опити за жалост продължили няколко часа, след което прибегнали до употребата на упойващи стрели.

За да успят да приспят мечока обаче, били необходими около четири дози от упойката.

След като заспала мечката паднала само от дървото върху специални матраци, които омекотили удара и не събудили нито наранили животното.

Мечката е невредима и ще бъде откарана в гориста местност на около 100 километра от града, където ще бъде пусната на свобода, допълват местните власти.

New meaning to Sleeping Bear



Bear in a tree holds Traverse City, Michigan in suspense for hours on Mother's Dayhttps://t.co/LC9rqDXVWy pic.twitter.com/fBen6TMIJx