Град в Норвегия поиска от ЕК разрешение за 26-часов ден

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Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Днес ще се чувствате доста по-трезви и с желание да се справите с всички досадни ангажименти. Практичността в работата ще е основен акцент. За съжаление ще трябва да разчитате главно на себе си, защото колегите ви ще са доста разсеяни или просто ще отсъстват.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще сте по-склонни да мислите за дома си, ще търсите упование в нещо сигурно и стабилно. Настроенията ви ще са доста променливи и наистина е добре да потърсите мир и спокойствие.

Козирог (23.12 - 20.01) Ще имате желание за промяна, но естествено, това ще се окаже несериозно. Мнителността ви може и да има известно основание, но защо да си тровите нервите с подобни мисли, гледайте по-оптимистично на света.

Стрелец (23.11 - 22.12) Общуването днес ще има огромно значение за вас. Не демонстрирайте пристрастията си. Днес ще сте доста словоохотливи, внимавайте да не прекарате целия ден само в разговори, все пак трябва да свършите това-онова.

Скорпион (24.10 - 22.11) Ще усетите силата на конкуренцията. Вие сте достатъчно добри професионалисти, за да се притеснявате, че някои може да ви измести, но добре е да се покажете в най-добрата си светлина.

Везни (24.09 - 23.10) През този ден може да сте доста разпилени, затова от сутринта си начертайте задачите. Ангажименти няма да ви липсват, но не разчитайте много на сериозността на хората, по-добре се осланяйте на себе си.

Дева (24.08 - 23.09) Денят може да ви поднесе доста противоречиви събития. Умът ви ще е ясен и подвижен, но чувствата ще ви подсказват друго и така цял ден ще се люшкате “между разум и чувства”. Дали ще успеете да изберете правилния начин на действие зависи от вас.

Лъв (24.07 - 23.08) Радост, сила и вдъхновение, днес ще сте неуморни, може би дори дъх няма да ви стига, когато тръгнете да говорите и да се изразявате. Овладейте бързината, овладейте ума, попитайте сърцето, приемете неговата благост и омиротоворение.

Рак (22.06 - 23.07) Отложете решаването на важни финансови въпроси, сигурно съвсем скоро ще имате добри приходи и тогава ще е по-лесно да се справите с проблемите. Опитайте се да овладеете раздразнителността и нетърпението си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Ще бъдете доста заети. Възможно е да се наложи да пътувате малко повече. Телефонните разговори ще са повече от обикновено, но резултатите няма да са особено съществени. Избягвайте да харчите твърде много.

Телец (21.04 - 21.05) За разлика от предходните дни, днес ще се чувствате доста по-бодри и оптимистично настроени. Ще имате доста възможности и няма да ви липсва енергия за осъществяването им, само не се разпилявайте в безсмислени разговори.