На 59 години почина басистът на „The Smiths“ Анди Рурк

Басистът на групата "Смитс", Анди Рурк, почина от рак на панкреаса на 59-годишна възраст, предадоха АФП и АП.

За кончината му съобщи Джони Мар, бивш китарист на английската рок банда от 80-те години.

"С дълбока тъга съобщава, че Анди Рурк почина след дълго боледуване от рак на панкреаса", написа той в профила си в Туитър.

