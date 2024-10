Почина звездата от „Тарзан“ Рон Ели

Американският актьор Рон Ели, най-известен с ролята на Тарзан в едноименното телевизионен сериал от 60-те години на миналия век, почина на 86 години.



"Светът загуби един от най-великите мъже, които е познавал – и аз загубих баща си“, написа дъщерята на актьора Кирстен Казале Ели в публикация в Instagram.



Тарзан първоначално се излъчва по телевизионната мрежа NBC от 1966 до 1968 г., през което време актьорът счупи няколко кости и се съобщава, че е бил нападнат от животни, докато изпълнява собствените си каскади, пише BBC, предава "Фокус".

Ron Ely, Star of the First Tarzan Series for Television, Dies at 86 https://t.co/U2JYbCZldd