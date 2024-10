Почина Мартин Лий от групата Brotherhood of Man

Певецът и текстописец Мартин Лий от поп групата Brotherhood of Man, почина на 77 години, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Новината за смъртта му бе оповестена от информационната агенция Пи Ей мидия и бе публикувана във Фейсбук страницата на музикалната група. Според изявлението причината за кончината му е сърдечна недостатъчност.

Brotherhood of Man singer Martin Lee dies aged 77 https://t.co/a4oYD9qQ70 — BBC News (UK) (@BBCNews) October 1, 2024

Музикалната група Brotherhood of Man са известни с това, че през 1976 година печелят конкурса „Евровизия“ с песента Save Your Kisses for Me. Тя заема първо място в повече от 30 държави и се превръща в един от най-продаваните сингли в историята на „Евровизия“.

Мартин Лий е роден на 26 ноември 1946 г. в Лондон. Той прекарва пет години от детството си в Австралия.