Опасно преследвани или не: Какво всъщност се е случило с Хари и Меган

New York Times публикува материал, в който обширно разглежда случката от преди няколко дни, когато говорител близък до принц Хари заяви, че херцогът и херцогинята на Съсекс са били въвлечени в опасно преследване с папараци, което едва не е довело до катастрофа.



Публикуваме материала без редакторска намеса:



Историята за опасното преследване на херцога и херцогинята на Съсекс през Манхатан във вторник вечерта обиколи всички световни медии. Част от тях дори ъпдейтваха своята информация на всеки кръгъл час. Говорителят на принц Хари заяви, че е можело да се стигне до фатален край.



С напредването на часовете информацията, която започна да излиза, направи цялостната картина дори още по-сложна. Подробности за случилото се дойдоха от полицията, както и от таксиметровия шофьор, който е возил Хари, Меган и майка му същата вечер.



Колкото повече информация започна да излиза, толкова повече започнаха да прозират проблемите на семейството: тяхната слава, желанието на медиите да се докопат до всичко, свързано с техния личен живот, отношенията им с кралското семейство, тяхното нежелание да стават обект на папараците.

