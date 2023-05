Откриха фосили на голям хищен динозавър под Еверест (СНИМКИ)

Китайски учени откриха фосили на ихтиозавър от рода „хималаизавър“ - праисторически дълбоководен хищник, на около 4000 м над морското равнище в Хималаите, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Т.нар. хималаизавър - Himalayasaurus tibetensis, от разред ихтиозаври, е описан за пръв път през 1972 г. Той е смятан от учените за nomen dubium или „съмнително наименование“ поради липсата на белези, които да го отличават от другите ихтиозаври, въпреки че напоследък наличието на отчетливи режещи ръбове на зъбите му е предложено като уникална характеристика на рода.

Два фосилни образеца на хималаизавър са открити близо до град Ганкар в окръг Динжи, на около 100 км от базовия лагер по алпинисткото трасе към връх Еверест.

Това последно откритие ще задълбочи познанията ни за най-голямото известно праисторическо животно, открито в района, и ще допринесе за изучаването на еволюцията на живота в региона през мезозойската ера, смятат палеонтолозите.

