Шер стана на 77 г: Чувам тези цифри, но не ги разбирам (СНИМКИ)

Поп кралицата Шер отпразнува рождения си ден на 20 май и отправи въпрос към последователите си в Twitter, който гласеше: "Добре, ще ми каже ли някой, моля, кога ще се почувствам СТАРА?"

Носителката на "Грами" продължи: "Това е нелепо. Продължавам да чувам тези цифри, но честно казано, не мога да ги разбера. Каква е причината за тях? Имам дислексия и числата са трудни за мен. Благодаря ви, че сте тук, знам, че беше трудно. Трябва да отида да тренирам. Twitter е по-труден за мен от TweetBot.", цитира я dir.bg.

Ok,Will Someone 🙏🏼PLEASE

Tell me…..When Will I Feel

OLD👶🏻.This is ridiculous🙄. I keep hearing these numbers,but I Honestly can’t understand them.

WHATS THE DEAL WITH #’s⁉️

I’m dyslexic & #’s Are hard 4 me.



Thank u for staying, I know it’s been hard.



Got to go work out.…