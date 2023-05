След 7 години пауза Бруно Марс пуска нов албум и се готви за турне

Певецът и автор на песни Бруно Марс работи върху продължението на "24k Magic" от 2016 г. Медиите съобщават, че той е в ранни преговори за голямо турне догодина, пише БГНЕС.

Приближен до изпълнителя каза пред вестник "Сън": „Бруно отдели известно време, за да разработи нов образ и нов звук след успеха на последните си проекти. Той е близо до завършване на нов албум и е в ранни преговори с Live Nation за сключване на сделка, която ще му позволи да направи турне с новия албум през следващата година".

Поп звездата Бруно Марс е един от най-великите вокалисти на днешното време. Известен със синглите си "Grenade" и "Just the Way You Are", дебютният му албум от 2010 г. оглави класациите на Billboard.

Песента му "When I Was Your Man" остава дълго време на върха на световните класации.

През последните години обаче Бруно Марс никак не си е почивал. Заедно с Андерсън Паак се обединяват в дуото Силк Соник, което твори песни и печели награди от 2021 година досега. Един от най-известните им хитове е "Leave the Door Open".