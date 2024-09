Съдят Майли Сайръс за „Flowers“, певицата е обвинена в плагиатстване на песен на Бруно Марс

Майли Сайръс е засегната от ново дело, в което се твърди, че тя и екипа ѝ са копирали части от сингъл на Бруно Марс, когато са написали нейния хит “Flowers”, с който тя спечели и първата си награда "Грами".

В ново дело, заведено в понеделник във федералния съд в Лос Анджелис, компания, наречена Tempo Music Investments, твърди, че “Flowers” включва неоторизирано използване на няколко елемента от песента на Бруно Марс “When I Was Your Man.” Делото също така посочва Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart и няколко други компании като обвиняеми, защото са разпространявали “Flowers”.

Tempo Music заяви, че притежава част от авторските права в САЩ върху “When I Was Your Man”, след като я придобива от Филип Лорънс, който е съавтор на песента заедно с Марс, Ари Ливайн и Андрю Уайът. Бруно Марс не е посочен като ищец в делото.

“Всеки фен на Бруно Марс знае, че "Flowers" на Майли Сайръс не постигна целия този успех сама. "Flowers" дублира множество мелодични, хармонични и лирични елементи от ‘When I Was Your Man’, включително мелодичния дизайн на височината и последователността на куплета, свързващата бас линия, определени тактове на припева, определени театрални музикални елементи, лирични елементи и специфични прогресии на акорди”, се твърди в иска, цитиран от Rolling Stone.

“Въз основа на комбинацията и броя на приликите между двата записа е неоспоримо, че "Flowers" нямаше да съществува без ‘When I Was Your Man’, се казва още в жалбата, която назовава съавторите на песента Грегъри Хайн и Майкъл Полак като съобвиняеми, и продължава. “С "Flowers" Сайръс, Хайн и Полак създадоха производна работа на ‘When I Was Your Man’ без разрешение.”

Представители на Сайръс не отговориха на искането на Rolling Stone за коментар.

През февруари Майли Сайръс спечели първата си Грами за "Flowers" - песен от нейния осми албум Endless Summer Vacation. Хитовата песен, която задържа своето място номер едно в Billboard Hot 100 в продължение на осем седмици, е написана след развода ѝ с актьора Лиъм Хемсуърт и до голяма степен се възприема като декларация за независимост.

Tempo Music търси обезщетение в размер, който ще бъде определен в процеса. Компанията също така изисква съдебна заповед, забраняваща на Сайръс и другите обвиняеми да възпроизвеждат, разпространяват или публично да изпълняват "Flowers".