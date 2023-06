Учените бяха удивени от колония от мистериозни структури в Млечния път (СНИМКА)

Може и да си позволим да фантазираме, но едва ли някой от нас може да си представи какво се крие отвъд Слънчевата система. За сметка на това астрофизиците в САЩ са открили цяла колония от невероятни структури в центъра на Млечния път, предава vesti.bg.

Учените вече знаят, че мистериозни, намагнетизирани нишки висят в космоса, но ново разследване разкрива цяла нова популация от тях и установи, че те умело сочат в посока към галактическия център. Те също са различни от нишките, които преди това са били открити от астрофизика Фархад Юсеф-Заде през 80-те години на миналия век. Тези гигантски, едноизмерни нишки са открити висящи вертикално близо до Стрелец A*, централната свръхмасивна черна дупка на нашата галактика.

Но новите нишки, също открити от Юсеф-Заде, са много по-къси и лежат хоризонтално, „разпростиращи се като спици на колело“ от черната дупка, според неговия екип.

"Докато вертикалните нишки преминават през галактиката, издигайки се на височина до 150 светлинни години, хоризонталните нишки приличат по-скоро на точки и тирета от морзовата азбука, прекъсвайки само едната страна на Стрелец А*", се казва в статия на Северозападния университет за вълнуващото откритие.

