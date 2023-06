Скандалът се заплита: Рускиня е заподозряна в набиране на момичета за секс с Тил Линдеман

Рускинята Альона Макеева, представяща се за кастинг директор на Rammstein, е обвиняема по наказателно дело срещу фронтмена на групата Тил Линдеман, съобщи „Welt am Sonntag“, цитирайки прокуратурата в Берлин.

Макеева фигурира като заподозряна в предварителното производство срещу музиканта. Тя и Линдеман са обвинени в сексуални престъпления и продажба на наркотици.

Till Lindemann is reportedly being investigated by Berlin's prosecutor's office due to allegations of sexual misconduct made by several women — all of which he denies. This is not the first time such a scandal has occurred in music history. #Rammstein #Lindemann pic.twitter.com/UYSJwVaFqd