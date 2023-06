Замериха певицата Биби Рекса с телефон в лицето, докато пееше на сцената (ВИДЕО)

Недоброжелател нокаутира певицата Биби Рекса по време на изпълнение, след като я замери с телефона си прави в лицето.

Ударът е бил толкова силен, че на клипа се вижда как тя се зашеметява и се свлича на колене на сцената. След удара изпълнителката спира концерта и е изведена от залата с притиснати към лицето си ръце.

По-късно тя написа в Инстаграм, че е добре, но се е наложило да получи няколко шева над окото.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR

Феновете, които присъстваха на концерта, изразиха разочарованието от начина, по който е приключило шоуто.

"Два часа по-късно все още съм в шок", написа един от тях в Twitter. "Видях как нещо полетя и я удари. Помислих, че е компактдиск или хартия, докато не видях как падна".

"Хората наистина се бяха издокарали и бяха в добро настроение, че отиват на концерт, но този тип развали всичко", добави друг.

Световните медии предават, че извършителят на грубия акт е 27-годишен мъж, който веднага е бил арестуван за посегателство. Появи се и видео как го извеждат от тълпата, докато той се смее самодоволно.

Мъжът признава, че нарочно се е опитал да я удари, защото е смятал, че "ще е смешно".

След инцидента са му повдигнати две обвинения за нападение, едно за тормоз, едно за тормоз при утежняващи обстоятелства, както и за опит за нападение, предава Rolling Stone.

Sorry for the delay. Here is the full quality video of the guy that threw the phone at Bebe Rexha being removed. pic.twitter.com/7bkF1sFBYY