Аврил Лавин и Тайга вече не са двойка

Аврил Лавин и Тайга са се разделили.

За връзката между певицата и рапъра се разбра през февруари. Сега източник на "TMZ" съобщава, че 38-годишната пънкарка и Тайга са скъсали преди няколко седмици, след като тя се завърнала от турнето си "Love Sux". Но между звездите няма лоши чувства. Раздялата била по взаимно съгласие, тъй като връзката се изчерпала.

Avril Lavigne and Tyga have broken up, but are on good terms, TMZ reports. pic.twitter.com/Retbhcyfjn