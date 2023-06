Днес Джордж Майкъл щеше да навърши 60 г.

Джордж Майкъл е сред най-известните и запомнящи се изпълнители в историята на музиката. Неговите хитове се слушат и днес, а особено по Коледа може да се каже, че няма отърване от него. За жалост именно на 25 декември 2016 г. певецът си отиде от тази земя, но остави след себе си своята музика.

Роден е на 25 юни 1963 г. в Англия, в семейството на гръцки ресторантьор и английска танцьорка, пише dir.bg. Детството му не е травмиращо, но определено е трудно. Заради работата си, баща му рядко се задържал вкъщи и това допринася за отчуждението между него и сина му. Още от дете Джордж има интерес към музиката, но никога не казва на баща си. Самият той осъзнава, че иска да се занимава с това след травма в главата. Тогава разбира, че иска да се занимава с музика.

"Забавното е, че баща ми винаги казваше, че не знаел, че мога да пея", споделя той.

Когато той и семейството му се местят в Радлет, Джордж среща Андрю Риджли, с когото по-късно формират дуета "Wham!". Преди това да се случи Майкъл е ъндърграунд певец и диджей в различни клубове. Става член на групата "The Executive", но тя бързо се разпада.

През 1981 г. Джордж и Андрю официално формират дуета "Wham!", който се прочува още с първия си албум - "Fantastic" (1983 г.). На върха на славата Георгиос Панайоту решава да смени името си на по-лесно запомнящото се име Джордж Майкъл. Сред най-известните песни от него са: "Young Guns", "Wham Rap!" и "Club Tropicana". Вторият им албум "Make It Big" (1984 г.) е още по-успешен, тъй като някои от песните като "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom" и "Careless Whisper" се превръщат в музикални класики, които се слушат и до днес. "Careless Whisper" е и първият опит на Джордж Майкъл за солова песен. През 1984 г. излиза втората най-известна коледна песен (след тази на Марая Кели), която чуваме всяка година по радиото, та чак да ни призлее от нея, а именно - "Last Christmas". През 1985 г. излиза и известният му дует с Елтън Джон "Don't Let the Sun Go Down on Me".

"Wham!" стават толкова успешни по света, че се превръщат в първите западни изпълнители, които правят концерт в супер консервативния по онова време Китай. Тогава много музикални стилове там са забранени и мениджърът на "Wham!" прекарва 18 месеца в опити да убеди китайското управление да позволи на дуета да пее на тяхна територия. Най-накрая това се случва, а този концерт се превръща в истинско историческо събитие за културния живот в Китай. Публиката вижда нещо съвсем ново, невиждано и нечувано преди от тях, а вестникът "Chicago Tribune" отразява събитието със заглавието: "Изтокът посреща "Wham!" и още една велика стена падна".

След втория соло сингъл на Майкъл "A Different Corner" (1986 г.) слуховете за солова кариера се увеличават. През 1986 г. дуото се разпада след като пускат прощалните си песен ("The Edge of Heaven") и компилация ("The Final"). Началото, както и краят на общата им кариера е успешен.

Първият сингъл на Джордж след разпада на "Wham!" е "I Knew You Were Waiting (For Me)" (дует с Арета Франклин). Този проект подсилва амбицията му в музиката, тъй като най-накрая има възможност да твори със свой любим изпълнител. Двамата печелят награда "Грами" през 1988 г. в категория "Най-добро R&B изпълнение - дует или група".

Към края на 1987 г. певецът издава първия си солов албум "Faith". Първата песен от него ("I Want Your Sex") скандализира тогавашното общество и музикалните канали отказват да я излъчват. В последствие е направена "по-мека" версия където "sex" е заместено с "love". Джордж възразява срещу обвиненията относно текста на песента. Казва, че не е за "небрежен секс", а за моногамен и че това е хубаво нещо. Въпреки критиките и цензурата песента стига върха на музикалните класации.

Същото се отнася и за едноименния сингъл "Faith", който се превръща в един от най-известните в цялата му дискография. Други успешни песни от същия албум са: "Father Figure", "One More Try" и "Monkey".

През 1988 г. получава първата си Британска награда в категория "Най-добър британски солов изпълнител" и награда "Грами" за албума "Faith".

Вторият му албум - "Listen Without Prejudice Vol. 1" (1990 г.) поставя началото на нова ера в кариерата му. По това време Майкъл иска да бъде приет по-сериозно като текстописец, както и да отправи своите критики към света, включително и за етикета "Секс символ". Само две от песните имат официално видео, при това в едното той символично не присъства. Отказва да рекламира албума си, но той все пак покорява класациите и печели Британска награда за най-добър албум.

"Listen Without Prejudice Vol. 2" така и не е издаден заради съдебен процес с бившата му звукозаписна компания "Sony".

През 1992 г. участва в трибютния концерт за Фреди Меркюри, а изпълнението му на "Somebody to Love" е описано като най-добрия трибют за фронтмена на "Queen".

"Беше най-хубавият момент в кариерата ми, защото изживях една своя детска мечта - да изпея песен на Фреди пред 80 000 души" споделя той пред "Ultimate Classic Rock".

През 1996 г. излиза третият му студиен албум "Older", а през 1998 г. е издадена първата му музикална колекция с най-големи хитове - "Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael".

Новият век също носи успехи на музикалната звезда. През 2000 г. записва песен с Уитни Хюстън, а четири години по-късно издава албума "Patience". През 2008 г. идва актьорският му дебют в телевизионния сериал "Ели Стоун".

Последният му албум "Symphonica" е издаден през 2014 г.

Личният му живот не изглежда чак толкова бляскав колкото кариерата му. Мениджърът на дуета "Wham!" споделя, че пристрастяването на Джордж към наркотиците е започнало след началото на соловата му кариера. Няколко пъти е арестуван за употреба на марихуана и кокаин, но или е освобождаван, или получава незначителна присъда. Самият той е открит относно наркотиците, като казва в интервюта, че е имало време, когато е пушел трева 20 пъти на ден. Дългогодишният му партньор Кени Гос споделя за трудностите да живее с неговото пристрастяване.

"Когато намирах наркотици, ги изхвърлях в тоалетната. Тогава Джордж беше много разсеян и си мислеше, че ги е изгубил" казва Гос пред "The Sun".

Приятели на изпълнителя споделят пред различни медии, че няколко пъти е влизал в болница заради свръхдоза и даже са изненадани, че е оцелял толкова години.

Джордж Майкъл постепенно открива, че не харесва само жени. В ранните си години казва, че е фантазирал само за жени, но в някакъв момент започва да си мисли същото и за мъже. Дълго време се смята за бисексуален, но не казва на семейството си, защото не се е приемало толкова добре по онова време. Самият той никога не се е срамувал от факта, че харесва мъже.

В периода, когато е част от "Wham!" спи с много жени, но никога не е усещал, че може да има нещо сериозно с някоя от тях. Спира тези свои взаимоотношения с жени, защото не иска да разваля момента с обяснения за своята сексуална ориентация и да се чувства така все едно ги използва. Едва, когато влиза във връзка с мъж за пръв път разбира, че никога не е преживявал същото с жена и че едва ли някога ще го преживее. Дълго време крие своята сексуална ориентация от света, защото знае как подобно нещо би повлияло на майка му.

"Причината за депресията ми, след като "Wham!" се разпадна, беше постепенното осъзнаване, че съм гей, а не бисексуален", споделя пред "The Huffington Post".

През 1998 г. светът разбира, че Джордж Майкъл е хомосексуален по необичаен начин. По това време е арестуван за "сексуални действия" в публична тоалетна в лондонски парк.

"Това ченге (което не знаех, че е ченге) ме последва в тоалетната и започна да играе онази игра, която мисля, че наричаха "Аз ще ти покажа моя, после ти на мен твоя", казва той.

В последствие е глобен 810 щатски долара и 80 часа обществено полезен труд. Самият той гледа на тази случка като на нещо освобождаващо, защото вече не се налага да крие кой е и това очевидно не се отразява зле на кариерата му.

През 1992 г. Джордж започва връзка с бразилския дизайнер Анселмо Фелепа, който се оказва болен от СПИН. Година по-късно умира от болестта си, а Майкъл му посвещава песента си "Jesus to a Child". Едва няколко години по-късно губи и майка си от рак.

"Беше ужасно тежко време. Три години скърбях за него, а след това изгубих майка си. Имах чувството, че съм прокълнат" казва звездата пред "Digital Spy".

През годините Майкъл дарява печалбите от песните си за благотворителни организации, свързани с изследването на СПИН и потенциалното намиране на лек.

Коледата през 2016 г. се оказва по-тежка, отколкото повечето хора са очаквали. Именно тогава, в ранните ѝ часове, Джордж Майкъл напуска нашия свят. Посочената причина за смъртта му е от здравословните му проблеми със сърцето и черния дроб, но негови близки смятат, че се е самоубил символично на рождения ден на майка си, чиято смърт така и не успява да преживее напълно.

На 25 юни тази година Джордж Майкъл щеше да навърши 60 години. Той остави след себе си вечни хитове, които се слушат днес и ще продължават да звучат от радиата и музикалните канали още дълго време, при това не само по Коледа.