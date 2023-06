Американски град е под карантина заради гигантски охлюви

Части от окръг Брауърд във Флорида били поставени под карантина, след като в района бил забелязан гигантски африкански сухоземен охлюв, съобщи CBS News.

Възрастните охлюви от този вид могат да пораснат до 20,3 сантиметра и да снасят по хиляди яйца наведнъж. Техните черупки имат ръбове, които са достатъчно остри, за да пробият гумата на превозно средство минало през тях. Също така представляват сериозен риск за хората, понеже са преносители на паразит, който причинява менингит.

Гигантските охлюви са сред най-инвазивните видове в света. Ядат мазилки и бои и са сериозна заплаха за растителността, казват още от CBS, предава vesti.bg.

