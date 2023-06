Изследователи откриха най-високото дърво в Азия

Специалисти от Пекинския университет откриха в китайски каньон кипарис, който със своите 102 мeтра е най-високото дърво в Азия, съобщи "Лайв сайънс".

Диаметърът на растението е 2,9 метра. Открито е през май в най-дълбокия каньон в света – Ярлун Цзанбо, в Тибетския автономен район.

Какъв вид точно е кипарисът, не е известно. Възможно е да е хималайски или тибетски.

Преди да бъде открит, за най-високо дърво в Азия се смяташе жълто меранти в Малайзия, което достига 101 метра височина.

Тибет има уникална екосистема, която все повече се влияе от промените в климата. Въпреки това се полагат усилия за опазване на флората и фауната. Изследователите от Пекинския университет са документирали високите дървета в региона, за да разберат по-добре екологичното му разнообразие и да подпомогнат усилията за опазване на околната среда. Изследователите използват дронове, лазери и радарно оборудване, за да картографират дърветата в района и да определят височината им от земята.

След теренни проучвания кипарисът е открит и потвърден като най-високото дърво в Азия. С помощта на безпилотни самолети, 3D лазерен скенер и лидарна технология - която използва светлинни лъчи за измерване на разстоянието - екипът създава триизмерен модел на огромното дърво, осигуряващ точни размери. С негова помощ специалистите потвърждават, че това е най-високото дърво в Азия.

A Himalayan cypress tree towering at 102.3 meters has been discovered by a joint survey team in May in the National Nature Reserve of Yarlung Zangbo Grand Canyon in SW China's Tibet.



The discovery marks a new record for finding both China and Asia's #tallest tree. pic.twitter.com/HPUwFYN1LA