По време на концерт на Пинк: Жена хвърли праха на майка си на сцената (ВИДЕО)

Певицата Пинк остана безмълвна по време на концерт, след като фен хвърли на сцената торбичка с кремираните останки на майка си.

В началото на концерта си на фестивала "British Summer Time" в лондонския Хайд парк, Пинк вдигна голяма торбичка с бял прах, която беше оставена на сцената.

"Това майка ти ли е?" - попита тя момичето, което хвърли пакетчето на сцената. "Не знам как се чувствам по този въпрос."

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs