Приятелите на Мадона притеснени, че певицата може да завърши като Джако

След като Мадона бе приета в интензивното, след припадъка ѝ по време на репетиции за предстоящото си турне "Celebration", все повече започна да се твърди се, че 64-годишната изпълнителка е стигнала до предела на физическите си възможности в опит да се конкурира с по-млади звезди като Тейлър Суифт и Пинк, която прави каскади на сцената, пише "RadarOnline".

Близък до поп дивата разкри, че тя е работила извънредно и е вложила цялата си енергия в подготовката на дългоочакваното си турне. Жестокият график и изтощителните репетиции обаче са се отразили зле на тялото ѝ. Приятели и близки изразиха загриженост, като ѝ напомниха, че вече не е толкова млада и трябва да внимава с темпото. Те се опасяват, че физическото ѝ натоварване може да има сериозни последици, подобни на тези на Майкъл Джексън преди турнето му "This Is It" през 2009-а.

Източник коментира пред изданието, че макар да е била в добро настроение преди колапса си, приятелите ѝ са я насърчавали да не бърза и да даде приоритет на почивката, предвид натоварения ѝ график. Колкото до здравето ѝ - смята се, че състоянието ѝ, описано като "сериозна бактериална инфекция", се е развило в резултат на нерегистрирана едномесечна треска, с която тя се е борила, докато усилено е репетирала. В продължение на дни тя бе интубирана в интензивното отделение, но сега си е у дома и работи върху това да подсили имунната си система.

Освен това, за да възстанови изцяло силите си, тя се ангажира да осъществи възможно най-много дати за турне.

Феновете на Мадона са обнадеждени, че легендата ще се излекува напълно. Пред "RadarOnline" един от тях коментира: "Тя ще се върне, сигурен съм в това на 100%. Бог да я благослови", предава dir.bg.