Жена с над 800 татуировки по тялото: Не ме допускат до училището на децата ми

Мелиса Слоун е покрита с мастило от главата до петите – буквално няма част от тялото ѝ, която да не е минала през машинката на татуиста. Тя вярва, че е най-татуираният човек в света и иска да го докаже с рекорд на Гинес.

Но въпреки че харесва тялото и лицето си и продължава да си прави по 3 татуировки седмично, 46-годишната жена от Уелс и майка на 2 деца осъзнава, че това започва да ѝ пречи – във всички аспекти от живота ѝ.

Заради колекцията си от татуировки ѝ е забранено да посещава множество места, сред които училища, кръчми и пъбове, салони за татуировки, включително не може да започне работа заради „уникалния“ си външен вид.

"Не мога да си намеря работа. Не искат да ме вземат. Кандидатствах за работа като чистачка на тоалетни там, където живея, но не ме взеха заради татуировките ми", казва тя пред Daily Star, предава ladyzone.bg.

